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    Рейя может сменить Соузу в «Фиорентине»

    Руководство «Фиорентины» рассматривает кандидатуру Эдуардо Рейи в качестве замены Паулу Соузы. В текущем сезоне Соуза не имеет твердого доверия как со стороны руководителей клуба, так и фанатов.

    «Возглавить «Фиорентину»? Сейчас мне нечего сказать на этот счет. Поговорим, если Соузу все же уволят», – сказал Рейя в интервью ViolaNews.

    Стоит отметить, что контракт 46-летнего специалиста с «Фиорентиной» рассчитан до середины 2017 года. После 26 туров «фиалки» занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 10:41
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