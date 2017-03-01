Рейя может сменить Соузу в «Фиорентине»

Руководство «Фиорентины» рассматривает кандидатуру Эдуардо Рейи в качестве замены Паулу Соузы. В текущем сезоне Соуза не имеет твердого доверия как со стороны руководителей клуба, так и фанатов.

«Возглавить «Фиорентину»? Сейчас мне нечего сказать на этот счет. Поговорим, если Соузу все же уволят», – сказал Рейя в интервью ViolaNews.

Стоит отметить, что контракт 46-летнего специалиста с «Фиорентиной» рассчитан до середины 2017 года. После 26 туров «фиалки» занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.