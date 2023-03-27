Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008