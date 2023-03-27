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    Эдуардо Рейя - статистика

    Тренер
    Имя Эдуардо
    Фамилия Рейя
    Команда Албания
    Гражданство Италия
    Дата рождения 10 октября 1945
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    27.03.2023 Польша 1 : 0 Албания Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Албания 8 0 1 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2023 Польша 1 : 0 Албания
    17.06.2023 Албания 0 : 0 Молдавия
    20.06.2023 Фарерские острова 0 : 0 Албания
    07.09.2023 Чехия 0 : 0 Албания
    10.09.2023 Албания 0 : 0 Польша
    12.10.2023 Албания 0 : 0 Чехия
    17.11.2023 Молдавия 0 : 0 Албания
    20.11.2023 Албания 0 : 0 Фарерские острова
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