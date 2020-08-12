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Штефан Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
Завершил карьеру
16 января 1984 (42), Адлигенсвиль
#2 | Защитник
180 см | 77 кг
Швейцария
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Видео
Лихтштайнер завершил карьеру
2020.08.12 15:11
3
Фото
Пирло, Погба и Роналду – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие по версии AS
2020.05.02 11:43
2
«Бизнес Online»: «Аугсбург» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым. Он может заменить Лихштайнера
2020.01.27 16:45
18
«Арсенал» объявил об уходе семи игроков
2019.06.08 10:20
6
Видео
Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»
2019.06.03 18:17
Фото
Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы
2019.02.22 20:45
ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера
2018.12.31 17:38
7
Швейцария сыграет со шведами в 1/8 без Лихтштайнера и Шера
2018.06.28 00:35
4
В Косово собрали деньги на оплату штрафов Шакири, Лихтштайнера и Джаки
2018.06.26 17:31
9
Фото
ФИФА оштрафовала Лихтштайнера, Джаку и Шакири за жест, изображающий орла с флага Албании
2018.06.25 21:05
14
Фото
Лихтштайнер: «Жест Шакири? Для нас это не проблема. Ее создают извне»
2018.06.23 07:22
5
Фото
Лихтштайнер стал игроком «Арсенала»
2018.06.05 16:25
6
Лихштайнер подтвердил, что ведет переговоры с «Арсеналом»
2018.06.04 19:34
Лихтштайнер может перейти в «Арсенал» свободным агентом
2018.05.25 22:11
3
Лихтштайнер: «Я не перейду в «Боруссию», мы не смогли договориться»
2018.05.18 10:53
Лихтштайнер близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»
2018.05.07 12:51
2
Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса»
2018.05.06 09:07
5
Менье может сменить «ПСЖ» на «Ювентус»
2018.04.19 22:52
Аллегри заменил Де Шильо на 17-й минуте матча с «Реалом»
2018.04.11 22:05
2
Лихтштайнер не собирается заканчивать карьеру
2018.03.22 08:07
Лихтштайнер: «Победа в трех дерби из трех. Турин черно-белый!»
2018.02.18 18:11
Лихтштайнер может перейти в «Рому» свободным агентом
2018.01.05 07:32
5
Лихтштайнер может в январе сменить «Ювентус» на «Марсель»
2017.12.16 18:26
Лихтштайнер согласовал контракт с «Ниццей»
2017.07.28 09:52
«Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо
2017.07.16 00:41
Лихтштайнер: «Ожидаем два спектакля в противостоянии с «Барселоной» и наш выход в полуфинал»
2017.04.09 09:43
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Лихтштайнер: «Противостояние с «Порту» еще не закончено»
2017.02.23 06:12
«Ювентус» не хочет отпускать Лихтштайнера в «Барселону»
2016.11.09 14:37
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Скауты «Барселоны» составили список футболистов на замену Видалю
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Лихтштайнер: «Нынешнее положение в «Ювентусе» – это не для меня»
2016.10.04 21:31
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