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    Лихтштайнер: «Я не перейду в «Боруссию», мы не смогли договориться»

    Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о сорванном переходе в дортмундскую «Боруссию». По окончании этого сезона швейцарец покинет туринский клуб на правах свободного агента.

    «Я не перейду в дортмундскую «Боруссию», так как мы не смогли договориться. Эта тема закрыта.

    Я точно не поеду в Китай. Я не гонюсь за деньгами, мне нужно место, где у меня будет хорошее качество жизни», – отметил Лихтштайнер.

    34-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2011 года. За это время он провел 257 матчей, в которых забил 15 голов.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2018 10:53
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