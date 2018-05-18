Лихтштайнер: «Я не перейду в «Боруссию», мы не смогли договориться»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о сорванном переходе в дортмундскую «Боруссию». По окончании этого сезона швейцарец покинет туринский клуб на правах свободного агента.

«Я не перейду в дортмундскую «Боруссию», так как мы не смогли договориться. Эта тема закрыта.

Я точно не поеду в Китай. Я не гонюсь за деньгами, мне нужно место, где у меня будет хорошее качество жизни», – отметил Лихтштайнер.

34-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2011 года. За это время он провел 257 матчей, в которых забил 15 голов.