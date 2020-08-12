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Штефан Лихтштайнер
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Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
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Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
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Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
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23:04
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22:48
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«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
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21:52
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21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
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21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
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Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
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Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
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«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
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Штефан Лихтштайнер - новости
Защитник
Имя
Штефан
Фамилия
Лихтштайнер
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Адлигенсвиль
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
16 января 1984 (39 лет)
Рост
180
Вес
77
Статистика
Новости
Статьи
12 августа 2020
15:11
Видео
Лихтштайнер завершил карьеру
3
2 мая 2020
11:43
Фото
Пирло, Погба и Роналду – в символической сборной «Ювентуса» за 10-летие по версии AS
2
27 января 2020
16:45
«Бизнес Online»: «Аугсбург» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым. Он может заменить Лихштайнера
19
8 июня 2019
10:20
«Арсенал» объявил об уходе семи игроков
6
3 июня 2019
18:17
Видео
Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»
22 февраля 2019
20:45
Фото
Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы
31 декабря 2018
17:38
ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера
7
28 июня 2018
00:35
Швейцария сыграет со шведами в 1/8 без Лихтштайнера и Шера
4
26 июня 2018
17:31
В Косово собрали деньги на оплату штрафов Шакири, Лихтштайнера и Джаки
9
25 июня 2018
21:05
Фото
ФИФА оштрафовала Лихтштайнера, Джаку и Шакири за жест, изображающий орла с флага Албании
14
23 июня 2018
07:22
Фото
Лихтштайнер: «Жест Шакири? Для нас это не проблема. Ее создают извне»
5
5 июня 2018
16:25
Фото
Лихтштайнер стал игроком «Арсенала»
6
4 июня 2018
19:34
Лихштайнер подтвердил, что ведет переговоры с «Арсеналом»
25 мая 2018
22:11
Лихтштайнер может перейти в «Арсенал» свободным агентом
3
18 мая 2018
10:53
Лихтштайнер: «Я не перейду в «Боруссию», мы не смогли договориться»
7 мая 2018
12:51
Лихтштайнер близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»
2
6 мая 2018
09:07
Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса»
5
19 апреля 2018
22:52
Менье может сменить «ПСЖ» на «Ювентус»
11 апреля 2018
22:05
Аллегри заменил Де Шильо на 17-й минуте матча с «Реалом»
2
22 марта 2018
08:07
Лихтштайнер не собирается заканчивать карьеру
18 февраля 2018
18:11
Лихтштайнер: «Победа в трех дерби из трех. Турин черно-белый!»
5 января 2018
07:32
Лихтштайнер может перейти в «Рому» свободным агентом
5
16 декабря 2017
18:26
Лихтштайнер может в январе сменить «Ювентус» на «Марсель»
28 июля 2017
09:52
Лихтштайнер согласовал контракт с «Ниццей»
16 июля 2017
00:41
«Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо
9 апреля 2017
09:43
Лихтштайнер: «Ожидаем два спектакля в противостоянии с «Барселоной» и наш выход в полуфинал»
1
23 февраля 2017
06:12
Лихтштайнер: «Противостояние с «Порту» еще не закончено»
9 ноября 2016
14:37
«Ювентус» не хочет отпускать Лихтштайнера в «Барселону»
2
10 октября 2016
09:50
Скауты «Барселоны» составили список футболистов на замену Видалю
11
4 октября 2016
21:31
Лихтштайнер: «Нынешнее положение в «Ювентусе» – это не для меня»
3
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