В Косово собрали деньги на оплату штрафов Шакири, Лихтштайнера и Джаки

По информации OneFootball, активисты Косово организовали сбор средств, чтобы оплатить штрафы футболистов сборной Швейцарии, которые были наложены на них по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Сербией (2:1).

ФИФА оштрафовала защитника Штефана Лихтштайнера и полузащитников Гранита Джаку и Джердана Шакири демонстрацию албанской символики: после забитых голов Джака и Шакири ладонями изобразили взмах крыльев орла – символа Албании. Оба игрока – косовары по происхождению.

Шакири и Джака оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков (8660 евро), Лихтштайнер – на 5 тысяч франков (4330 евро).

Менее чем за сутки активисты собрали более 14 тысяч долларов. В случае отказа Швейцарской футбольной ассоциации принять собранные средства в фонд компенсации штрафов, эти деньги пожертвуют на благотворительность.

К кампании также присоединился министр торговли и промышленности Косово Байрам Хасани, пожертвовавший в фонд свою месячную зарплату.