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  • В Косово собрали деньги на оплату штрафов Шакири, Лихтштайнера и Джаки

В Косово собрали деньги на оплату штрафов Шакири, Лихтштайнера и Джаки

26 июня 2018, 17:31
9

По информации OneFootball, активисты Косово организовали сбор средств, чтобы оплатить штрафы футболистов сборной Швейцарии, которые были наложены на них по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Сербией (2:1).

ФИФА оштрафовала защитника Штефана Лихтштайнера и полузащитников Гранита Джаку и Джердана Шакири демонстрацию албанской символики: после забитых голов Джака и Шакири ладонями изобразили взмах крыльев орла – символа Албании. Оба игрока – косовары по происхождению.

Шакири и Джака оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков (8660 евро), Лихтштайнер – на 5 тысяч франков (4330 евро).

Менее чем за сутки активисты собрали более 14 тысяч долларов. В случае отказа Швейцарской футбольной ассоциации принять собранные средства в фонд компенсации штрафов, эти деньги пожертвуют на благотворительность.

К кампании также присоединился министр торговли и промышленности Косово Байрам Хасани, пожертвовавший в фонд свою месячную зарплату.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швейцария Сербия Лихтштайнер Штефан Шакири Джердан Джака Гранит
Комментарии (9)
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bset
1530023997
Интересно, а Косово признало присоединение Крыма к России?
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Torvald64
1530025691
Слава Богу, а то я уж было думал, что за демонстрацию албанцами национальных символов накажут... сборную Сербии) Было бы вполне в духе решения УЕФА по итогам памятного матча Сербия - Албания, да и вообще всего этого гаагского кривосудия
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KOLBIS
1530030162
Теперь нашим надо выйти в футболках"Крым-наш!!!"Подумаешь штраф,зато престиж...
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zigbert
1530038537
Слишком раздули всю эту историю.
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Masteralex
1530038594
дисквалифицировать надо было обоих нахер, футбол вне политики, но не все албанские мудаки это знают, за такие провокации надо наказывать очень строго, чтобы другим мудакам не повадно было к сборной Швейцарии теперь нет никакого уважения, надеюсь они вылетят
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tesch
1530040049
будут национальными героями теперь.
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iBragim2102
1530051074
Источник: Бомбардир.ру
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ItalianFootball
1530083303
Сейчас и Марадону за двуглавого орла привлекут. Отжег он вчера!
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