Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала в твиттере символическую сборную недели.

В ее состав вошел нападающий «Зенита» Сердар Азмун, дубль которого в ворота «Фенербахче» вывел российский клуб в 1/8 финала Лиги Европы. 24-летний форвард также был признан лучшим игроком недели на турнире.

Вратарь: Денис Бойко («Динамо» Киев);

Защитники: Штефан Лихтштайнер («Арсенал»), Эмир Дилавер («Динамо» Загреб), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Владимир Цоуфал («Славия»);

Полузащитники: Пабло Сарабия («Севилья»), Гранит Джака («Арсенал»), Ксавер Шлагер («Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»);

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Патсон Дака («Зальцбург»).

«Зенит» в следующей стадии сыграет с «Вильярреалом», «Краснодар» – с «Валенсией».

Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – на «Бомбардире».