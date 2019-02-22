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    Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы

    Пресс-служба Лиги Европы опубликовала в твиттере символическую сборную недели.

    В ее состав вошел нападающий «Зенита» Сердар Азмун, дубль которого в ворота «Фенербахче» вывел российский клуб в 1/8 финала Лиги Европы. 24-летний форвард также был признан лучшим игроком недели на турнире.

    Вратарь: Денис Бойко («Динамо» Киев);

    Защитники: Штефан Лихтштайнер («Арсенал»), Эмир Дилавер («Динамо» Загреб), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Владимир Цоуфал («Славия»);

    Полузащитники: Пабло Сарабия («Севилья»), Гранит Джака («Арсенал»), Ксавер Шлагер («Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»);

    Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Патсон Дака («Зальцбург»).

    • «Зенит» в следующей стадии сыграет с «Вильярреалом», «Краснодар» – с «Валенсией».
    • Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – на «Бомбардире».

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    22.02.2019 20:45
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