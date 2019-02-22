«Краснодар» в 1/8 финала ЛЕ встретится с «Валенсией», «Зенит» сыграет с «Вильярреалом»

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В соперники российским клубам достались команды из Испании.

«Краснодар» сыграет против «Валенсии», а «Зенит» – с «Вильярреалом». Последний на групповом этапе турнира встречался со «Спартаком» (3:3, 2:0).

Лига Европы. 1/8 финала. Жеребьевка

«Челси» (Англия) – «Динамо» (Украина);

«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия);

«Динамо» (Хорватия) – «Бенфика» (Португалия);

«Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия);

«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия);

«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия);

«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция);

«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания).