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    «Краснодар» в 1/8 финала ЛЕ встретится с «Валенсией», «Зенит» сыграет с «Вильярреалом»

    Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В соперники российским клубам достались команды из Испании.

    «Краснодар» сыграет против «Валенсии», а «Зенит» – с «Вильярреалом». Последний на групповом этапе турнира встречался со «Спартаком» (3:3, 2:0).

    Лига Европы. 1/8 финала. Жеребьевка

    «Челси» (Англия) – «Динамо» (Украина);

    «Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия);

    «Динамо» (Хорватия) – «Бенфика» (Португалия);

    «Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия);

    «Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия);

    «Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия);

    «Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция);

    «Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2019 15:16
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 февраля 2019, 00:26

      Значить пора навешать люлей испаньянцам, пришло время...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Symbol 22 февраля 2019, 22:54

      Быки удачи! Настало время переходить из вечных претендентов в фавориты. Не так страшен чёрт, как его малюют! КБ с вами.

      4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 февраля 2019, 20:56

      Если испанцев пройдём, то потом англичане или междусобойчик.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 февраля 2019, 20:44

      Тяжко, но проходимо ! Если будут играть как в последних играх, все возможно !

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 20:42

      как будто по заказу.... одни испанцы.....

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 февраля 2019, 20:35

      Тяжко нашим будет с испанцами,тяжко.Россияне завсегда напряжно играли с ними.Тем интереснее ожидается противостояние.Шансы не очень велики,но они несомненно есть!Удачи нашим ребятам!!!

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 февраля 2019, 20:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я как знал, что чиновники УЕФА сфальсифицируют результаты жеребьёвки и подстроят нашим клубам ОЧЕРЕДНУЮ пакость.
      Они на этом КРИМИНАЛЕ уже давно и не одну футбольную "собаку" съели!
      До этого подсунули турков и немцев.
      А в этот раз, нашим клубам подложили испанцев в надежде на то, что наши клубы не смогут их пройти.
      Очень хочется верить, что наши клубы смогут противостоять этим КРИМИНАЛЬНЫМ махинаторским фальсификациям чиновников УЕФА и они сумеют пройти испанцев.
      Краснодар показывает ОТЛИЧНЫЙ футбол не по сезону и ещё улучшит игру.
      Зениту надо стабилизировать игру и улучшить взаимодействие игроков на поле.
      Приход в Зенит Азмуна должен помочь команде пройти испанцев.
      Жеребьёвки европейских турниров должны быть ЧЕСТНЫМИ, а не КРИМИНАЛЬНЫМИ.
      Чиновники УЕФА придумали систему фальсификаций и теперь на этом ЖИРУЮТ и всех держат в дураках!

      Обе российские команды нас ОЧЕНЬ порадовали, и Зенит, и Краснодар.
      Я голосовал, на разных сайтах, что оба клуба пройдут дальше.
      Вот так, дружно и мастерски, нашим клубам надо шагать к финалу.

      -4
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      Рейтинг: +35

      aldar xose > amazonaws 22 февраля 2019, 20:58

      Интересно, а из какой страны соперник был бы не криминал

      3
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      Рейтинг: +643

      Symbol > aldar xose 22 февраля 2019, 22:52

      Да чего ты на этого ***ака реагируешь, он уже который акк меняет, везде в куче минусов со своими псевдоанализами. Никак иначе Генич на бомбардире))

      0
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      Рейтинг: +502

      diemens74 > amazonaws 22 февраля 2019, 23:47

      То есть топовые англичане или итальянцы были бы вполне проходим? Чушь. А вот средние испанцы вполне равны нашим клубам, многое от тренеров будет зависеть, а игрокам по силам

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat > amazonaws 23 февраля 2019, 05:10

      Зениту можно сказать повезло, а вот Краснодар,да,******* со жребием,лучше уж бы Арсенал или Челси...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2019, 20:27

      Хочется позитивного результата, коим будет проход и Зенита и Краснодара в 1/4 финала!

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2019, 20:26

      Есть все шансы пройти Испанцев и Зениту и Краснодару,,,,,Зениту конечно попроще должно быть,,,,Успехов обеим командам,,,

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 февраля 2019, 20:07

      При таком наборе участников можно считать что повезло...

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