«Краснодар» в 1/8 финала ЛЕ встретится с «Валенсией», «Зенит» сыграет с «Вильярреалом»

Значить пора навешать люлей испаньянцам, пришло время...
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В соперники российским клубам достались команды из Испании.
«Краснодар» сыграет против «Валенсии», а «Зенит» – с «Вильярреалом». Последний на групповом этапе турнира встречался со «Спартаком» (3:3, 2:0).
Лига Европы. 1/8 финала. Жеребьевка
«Челси» (Англия) – «Динамо» (Украина);
«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия);
«Динамо» (Хорватия) – «Бенфика» (Португалия);
«Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия);
«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия);
«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия);
«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция);
«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания).