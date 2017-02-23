Лихтштайнер: «Противостояние с «Порту» еще не закончено»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер знает о том, что нужно его команде для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира туринцы обыграли на выезде «Порту» со счетом 2:0.

«Нам нужно соблюдать осторожность. Мы добились в Порту превосходного результата, но противостояние еще не закончено. Нам нужно сыграть и в ответном матче, как сегодня. Тогда мы пройдем дальше», – сказал Лихтштайнер после матча.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Порту» состоится 14 марта.