Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лихтштайнер близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»

    Правый защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

    Сообщается, что брат-агент швейцарца уже дал свое ободрение на сделку. Стороны вели переговоры последние две недели.

    Ожидается, что 34-летний футболист поставит подпись под соглашением с черно-желтыми в ближайшие дни.

    Напомним, контракт Лихтштайнера со «старой синьорой» истекает 30 июня. Ранее защитник уже объявил, что покинет Турин по завершении сезона.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 7 мая 2018, 19:40

      Я думал он в китай собрался. Странно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 мая 2018, 18:29

      Зачем брать возрастного Лихтштайнера под возрастного Пищека?!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11