Лихтштайнер близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»

Правый защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что брат-агент швейцарца уже дал свое ободрение на сделку. Стороны вели переговоры последние две недели.

Ожидается, что 34-летний футболист поставит подпись под соглашением с черно-желтыми в ближайшие дни.

Напомним, контракт Лихтштайнера со «старой синьорой» истекает 30 июня. Ранее защитник уже объявил, что покинет Турин по завершении сезона.