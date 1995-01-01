ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

Действительно, ну схватил за горло, но потому сообразил, что слишком много свидетелей и отпустил, не стал душить. За что тут наказывать-то? Душить же его он не стал. К тому же это не белый схватил за горло негра, а наоборот. Так что все по-англо-саксонски. Политкорректно.
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1).
В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Футбольная ассоциация Англии не будет выдвигать обвинения 26-летнему футболисту, так как арбитр матча Майкл Оливер видел эпизод и не предпринял никаких действий.
Мане жестом показал судье, Лихтштайнер отмахивался от него локтем. При этом в отношении швейцарца дисциплинарное дело также не будет открыто.
Таким образом, форвард сможет сыграть против «Манчестер Сити» в матче 21-го тура, который состоится в четверг, 3 января.