ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1).

В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.

Футбольная ассоциация Англии не будет выдвигать обвинения 26-летнему футболисту, так как арбитр матча Майкл Оливер видел эпизод и не предпринял никаких действий.

Мане жестом показал судье, Лихтштайнер отмахивался от него локтем. При этом в отношении швейцарца дисциплинарное дело также не будет открыто.

Таким образом, форвард сможет сыграть против «Манчестер Сити» в матче 21-го тура, который состоится в четверг, 3 января.