Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1).

    В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.

    Футбольная ассоциация Англии не будет выдвигать обвинения 26-летнему футболисту, так как арбитр матча Майкл Оливер видел эпизод и не предпринял никаких действий.

    Мане жестом показал судье, Лихтштайнер отмахивался от него локтем. При этом в отношении швейцарца дисциплинарное дело также не будет открыто.

    Таким образом, форвард сможет сыграть против «Манчестер Сити» в матче 21-го тура, который состоится в четверг, 3 января.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5382

      Вомбат 2 минуты назад

      Действительно, ну схватил за горло, но потому сообразил, что слишком много свидетелей и отпустил, не стал душить. За что тут наказывать-то? Душить же его он не стал. К тому же это не белый схватил за горло негра, а наоборот. Так что все по-англо-саксонски. Политкорректно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru