Лихтштайнер: «Ожидаем два спектакля в противостоянии с «Барселоной» и наш выход в полуфинал»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер затронул тему предстоящего двухраундового противостояния с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Мы долго ждали это противостояние. Команда уверена в себе и находится в хорошей форме. Ожидаем два спектакля и наш выход в полуфинал.

Нам надо будет стараться играть в обороне плотно. В ситуации при действии один в один в случае с «Барселоной» нас ждет беда», – приводит слова Лихтштайнера Mediaset Premium.

Свой первый матч в двухраундовом противостоянии команды проведут 11 апреля в Турине.