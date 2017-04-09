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    Лихтштайнер: «Ожидаем два спектакля в противостоянии с «Барселоной» и наш выход в полуфинал»

    Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер затронул тему предстоящего двухраундового противостояния с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.

    «Мы долго ждали это противостояние. Команда уверена в себе и находится в хорошей форме. Ожидаем два спектакля и наш выход в полуфинал.

    Нам надо будет стараться играть в обороне плотно. В ситуации при действии один в один в случае с «Барселоной» нас ждет беда», – приводит слова Лихтштайнера Mediaset Premium.

    Свой первый матч в двухраундовом противостоянии команды проведут 11 апреля в Турине.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 09:43
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 9 апреля 2017, 10:18

      Спектакль будет,но боюсь что Буффону представление не понравится...

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