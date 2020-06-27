Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Лихтштайнер - статистика

Завершил карьеру
16 января 1984 (42), Адлигенсвиль
#2 | Защитник
180 см | 77 кг
Швейцария
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
19
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
27.06.2020
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1 : 1
20.06.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 3
17.06.2020
Хоффенхайм
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0 : 1
14.06.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 1
07.06.2020
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2 : 0
30.05.2020
Аугсбург
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0 : 0
27.05.2020
Падерборн
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 3
24.05.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
1 : 2
16.05.2020
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
2 : 0
08.03.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2 : 3
29.02.2020
Боруссия М
1' - 46'
1, 2'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1 : 1
15.02.2020
Фрайбург
1' - 32'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
5 : 0
07.02.2020
Аугсбург
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 1
01.02.2020
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 0
25.01.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
3 : 5
18.01.2020
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
21.12.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
3 : 0
17.12.2019
Фортуна
1' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
2 : 4
13.12.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 1
07.12.2019
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1 : 1
30.11.2019
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
4 : 0
24.11.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
0 : 1
09.11.2019
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 3
03.11.2019
Шальке-04
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
0 : 0
27.10.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
2 : 2
19.10.2019
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
2 : 2
19.10.2019
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
5 : 1
06.10.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
0 : 3
28.09.2019
Байер
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 1
21.09.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3 : 2
01.09.2019
Аугсбург
1' - 34'
12'
23'
34'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
24.08.2019
Унион
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+