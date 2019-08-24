Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Унион
Аугсбург - Унион: обзор матча 24 августа 2019
Аугсбург
24.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Унион
59'
Р. Варгас
80'
С. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Унион
90'
+1
Желтая карточка
С. Абдуллахи
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
88'
83'
Красная карточка
К. Шлоттербек
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Андерссон
Пас отдал
С. Полтер
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
К. Груэсо
74'
Желтая карточка
А. Хан
71'
71'
Замена
С. Полтер
️️️️
Э. Уджа
71'
Замена
С. Андерссон
️️️️
М. Ингвартсен
67'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Ш. Бекер
Замена
М. Рихтер
️️️️
Р. Варгас
66'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варгас
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
59'
Желтая карточка
Р. Варгас
45'
Желтая карточка
Р. Хедира
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-1-2-2-2
40
Коубек
30
Макс
4
Едвай
2
Лихтштайнер
8
Хедира
10
Байер
11
Груэсо
11
Варгас
28
Хан
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
4-2-2-2
12
Гикевич
28
Триммель
3
Суботич
13
Шлоттербек
3
Ленц
8
Андрих
21
Премель
23
Бекер
30
Бюлтер
11
Уджа
7
Ингвартсен
11
Варгас
5
Рихтер
5
Рихтер
11
Варгас
11
Груэсо
39
Оксфорд
39
Оксфорд
11
Груэсо
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
23
Бекер
20
Абдуллахи
20
Абдуллахи
23
Бекер
7
Ингвартсен
20
Андерссон
20
Андерссон
7
Ингвартсен
11
Уджа
91
Полтер
91
Полтер
11
Уджа
Остались в запасе
Аугсбург
Унион
39
Георг Тигль
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Унион
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 0
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Унион
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
16:20
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:12
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:12
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+