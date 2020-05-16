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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 16 мая 2020
Аугсбург
16.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
54'
Т. Едвай
43'
Р. Штеффен
90+1'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Клаус
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
К. Мбабу
87'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
Замена
С. Кордова
️️️️
Э. Левен
87'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
М. Рихтер
87'
Замена
Иаго
️️️️
Р. Варгас
79'
75'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
В. Са
73'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
М. Сухи
65'
61'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Брекало
ГОЛ! 1:1!
Т. Едвай
54'
53'
Желтая карточка
П. Отавио
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
П. Отавио
Желтая карточка
М. Сухи
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
16
Иба Май
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Люте
30
Макс
4
Едвай
17
Сухи
32
Фрамбергер
8
Хедира
23
Левен
10
Байер
11
Варгас
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
4-3-3
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Понграчич
25
Брукс
6
Отавио
21
Шлагер
27
Арнольд
14
Мехмеди
11
Штеффен
7
Брекало
27
Са
11
Варгас
57
Иаго
57
Иаго
11
Варгас
5
Рихтер
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
5
Рихтер
17
Сухи
2
Удуохай
2
Удуохай
17
Сухи
23
Левен
16
Кордова
16
Кордова
23
Левен
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
27
Са
30
Клаус
30
Клаус
27
Са
7
Брекало
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Брекало
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
16
Иба Май
ЦП
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
16
Иба Май
ЦП
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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