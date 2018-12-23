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    Хайко Херрлих

    Тренер
    Имя Хайко
    Фамилия Херрлих
    Гражданство Германия
    Дата рождения 3 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аугсбург 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Аугсбург 0 : 4 Фрайбург
    13.08.2022 Байер 1 : 2 Аугсбург
    20.08.2022 Аугсбург 1 : 2 Майнц
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