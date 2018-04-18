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  • Тренер «Байера» Херрлих: «Мы основательно получили по хребту от «Баварии»

Тренер «Байера» Херрлих: «Мы основательно получили по хребту от «Баварии»

18 апреля 2018, 07:05

Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих был зол после вылета своей команды из Кубка Германии, где в полуфинале сильнее оказалась «Бавария».

«Плохо, когда после восьми минут матча ты уже проигрываешь 0:2. Тем не менее, наша команда показала характер и смогла вскоре создать отличные моменты.

Мы старались продолжать бороться и сравнять счет. Мы перестроились и стали играть в более открытый футбол. Если бы мы использовали первые моменты, то игра сложилась бы по-другому. Вместо этого «Бавария» в ответной атаке сделала счет 3:1, а потом мы получили еще три гола один за другим.

Сегодня мы основательно получили по хребту, это неприятно, это злит меня. «Баварцы» были очень эффективны. Они играли на кураже, впечатляет то, что они не останавливаются. В них чувствуется страсть и жажда побед», – заявил после игры тренер.

Полуфинальный матч Кубка Германии «Байер» – «Бавария» завершился со счетом 2:6.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Кубок Байер Херрлих Хайко
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