В среду, 3 апреля, в полуфинале Кубка Германии сыграют «Байер» и «Фортуна». Матч пройдет в Леверкузене, начало – в 21:45 (мск).

«Байер»

Команда Хаби Алонсо начала свой путь в Кубке Германии с победы в 1/32 над клубом «Тевтония Оттензен» – 8:0. В 1/16 финала «Байер» обыграл «Зандхаузен» 2:5, в 1/8 переиграл «Падерборн» (3:1), а в четвертьфинале – «Штутгарт» (3:2).

«Фортуна»

Подопечные Даниэля Тиуне на стадии 1/32 финала обыграли «Иллертиссен» – 3:1, в 1/16 – «Унтерхахинг» (3:3, доп. время – 6:3). В 1/8 финала «Фортуна» одолела «Магдебург» – 2:1, в четвертьфинале – «Санкт-Паули» (2:2 доп. время, пен. – 4:3).

Все матчи «Фортуна» провела в гостях.

Очные встречи

Результаты последних встреч команд:

Прогноз на матч «Байер» – «Фортуна»

Лидер Бундеслиги уверенно обыграет занимающую 3-е место во втором дивизионе «Фортуну». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.50.