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    • «Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля

    «Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля

    В среду, 3 апреля, в полуфинале Кубка Германии сыграют «Байер» и «Фортуна». Матч пройдет в Леверкузене, начало – в 21:45 (мск).

    «Байер»

    Команда Хаби Алонсо начала свой путь в Кубке Германии с победы в 1/32 над клубом «Тевтония Оттензен» – 8:0. В 1/16 финала «Байер» обыграл «Зандхаузен» 2:5, в 1/8 переиграл «Падерборн» (3:1), а в четвертьфинале – «Штутгарт» (3:2).

    «Фортуна»

    Подопечные Даниэля Тиуне на стадии 1/32 финала обыграли «Иллертиссен» – 3:1, в 1/16 – «Унтерхахинг» (3:3, доп. время – 6:3). В 1/8 финала «Фортуна» одолела «Магдебург» – 2:1, в четвертьфинале – «Санкт-Паули» (2:2 доп. время, пен. – 4:3).

    Все матчи «Фортуна» провела в гостях.

    Очные встречи

    Результаты последних встреч команд:

    • 26.01.20 «Байер» – «Фортуна» – 3:0;
    • 24.08.19 «Фортуна» – «Байер» – 1:3;
    • 17.02.19 «Байер» – «Фортуна» – 2:0;
    • 26.09.18 «Фортуна» – «Байер» – 1:2;
    • 16.01.14 «Байер» – «Фортуна» – 4:0.

    Прогноз на матч «Байер» – «Фортуна»

    Лидер Бундеслиги уверенно обыграет занимающую 3-е место во втором дивизионе «Фортуну». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:34
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