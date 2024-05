Тренер «Байера» показал мастер-класс по «ныркам» во время кубкового матча с «Боруссией»

Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих стал участником едва не разгоревшейся потасовки в матче 1/8 финала Кубка Германии против менхенгладбахской «Боруссии». Игра завершилась со счетом 1:0.

За 15 минут до завершения основного времени матча мимо тренера пробежал игрок «Боруссии» Денис Закария, пытаясь догнать мяч, ушедший за пределы поля. От легкого касания тренер завалился на газон, требуя наказать футболиста.

Судья вмешался в конфликт, быстро погасив его. Но зрителям такое поведение не понравилось, за что в специалиста прилетел стакан с пивом с трибун.

What a dive... from the manager?!



Leverkusen boss Heiko Herrlich comically threw himself to the floor during his side's DFB-Pokal clash with Borussia Monchengladbach on Wednesday. pic.twitter.com/XQbY8cnBL2