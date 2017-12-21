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    • Тренер «Байера» показал мастер-класс по «ныркам» во время кубкового матча с «Боруссией»

    Тренер «Байера» показал мастер-класс по «ныркам» во время кубкового матча с «Боруссией»

    Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих стал участником едва не разгоревшейся потасовки в матче 1/8 финала Кубка Германии против менхенгладбахской «Боруссии». Игра завершилась со счетом 1:0.

    За 15 минут до завершения основного времени матча мимо тренера пробежал игрок «Боруссии» Денис Закария, пытаясь догнать мяч, ушедший за пределы поля. От легкого касания тренер завалился на газон, требуя наказать футболиста.

    Судья вмешался в конфликт, быстро погасив его. Но зрителям такое поведение не понравилось, за что в специалиста прилетел стакан с пивом с трибун.

    Источник: Goal.com

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    21.12.2017 10:54
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    Комментарии (8)
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    RedWhiteFans2
    1513843444
    Благодаря таким клоунам на футбол становиться противно смотреть
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    Kulimen
    1513844321
    Когда за подобное в обезьянник садить начнут? Не в обиду афроамериканцам.
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    insider_retro
    1513845310
    Сам такой ныряльщик и игроков тому же учит... Правильно мад..а с трибуны облили!!
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    OfaZavr
    1513847185
    ну вот а что потом от игроков тогда ожидать если тренер на такое способен, человек в возрасте в отцы им годиться и вот такой детский сад выделывает.
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    maygli
    1513847900
    Да по ходу тренер пьяный был. :))
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    Alec7183
    1513857643
    Дисквалифицировать на 5-7 матчей чтоб не нырял, и игроков также и всё.
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    ologreds
    1694991693
    numo529847
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