В Бразилии сообщили, почему «Динамо» и «Ботафого» не могут договориться по Бителло

Переговоры «Динамо» и «Ботафого» по трансферу Бителло зашли в тупик.

Клубы согласовали сумму трансфера в размере 18 миллионов евро, но нет компромисса по поводу размера первоначального взноса.

Динамовцы требуют 10 миллионов сразу, бразильцы готовы дать только 2,5 миллиона.