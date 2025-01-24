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  • В Бразилии сообщили, почему «Динамо» и «Ботафого» не могут договориться по Бителло

В Бразилии сообщили, почему «Динамо» и «Ботафого» не могут договориться по Бителло

Переговоры «Динамо» и «Ботафого» по трансферу Бителло зашли в тупик.

Клубы согласовали сумму трансфера в размере 18 миллионов евро, но нет компромисса по поводу размера первоначального взноса.

Динамовцы требуют 10 миллионов сразу, бразильцы готовы дать только 2,5 миллиона.

  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Бразилец не вернулся вовремя из отпуска. В ответ клуб РПЛ запретил всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

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Источник: Globo Esporte

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24.01.2025 20:44
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Комментарии (2)
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BRO_football
1737742544
Действительно. Зачем платить Динамо, если можно бесплатно забрать? УЕФА же разрешил футболистам покидать российские команды просто так. Оттого и переговоры в тупике
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