В Бразилии сообщили, почему «Динамо» и «Ботафого» не могут договориться по Бителло

Переговоры «Динамо» и «Ботафого» по трансферу Бителло зашли в тупик.
Клубы согласовали сумму трансфера в размере 18 миллионов евро, но нет компромисса по поводу размера первоначального взноса.
Динамовцы требуют 10 миллионов сразу, бразильцы готовы дать только 2,5 миллиона.
- Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
- Бразилец не вернулся вовремя из отпуска. В ответ клуб РПЛ запретил всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.