Шалимов высказался о возвращении Промеса в «Спартак»

Игорь Шалимов порассуждал о том, что Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

«Много разговоров о Промесе, который и сам намекал на свое возвращение. Но у меня сомнения в этой истории.

Во-первых, костяк команды сложился этой осенью – понятно, кто будет играть, кто выходит на замену, появилась определенная психология. На позиции Промеса играет Маркиньос, которого привел именно главный тренер и который ему доверяет.

Во-вторых, пока сам Станкович молчит на эту тему, что при современных способах коммуникации тоже достаточно красноречиво.

В-третьих, даже за год, что в команде нет Промеса, состав достаточно сильно поменялся – много новых людей, а те, с кем играл Промес, команду покинули – Джикия, Соболев, Селихов.

«Братуха» он будет уже только для болельщиков – и это очень красивая история, которую, возможно, и не стоит нарушать.

Квинси 33, для его позиции очень нужна скорость, а он год не тренировался в команде высокого уровня.

Но есть один нюанс. Если команду покинет Зиньковский, а сам Промес будет готов к тому, что придется доказывать и делать это через замены, это может стать вариантом на весну.

Тут вопрос в том, в какой он сейчас форме и готов ли он к тому, что даже статус в истории «Спартака» не гарантирует ему места в составе», – сказал Шалимов.