Шалимов высказался о возвращении Промеса в «Спартак»

Игорь Шалимов порассуждал о том, что Квинси Промес может вернуться в «Спартак».
«Много разговоров о Промесе, который и сам намекал на свое возвращение. Но у меня сомнения в этой истории.
Во-первых, костяк команды сложился этой осенью – понятно, кто будет играть, кто выходит на замену, появилась определенная психология. На позиции Промеса играет Маркиньос, которого привел именно главный тренер и который ему доверяет.
Во-вторых, пока сам Станкович молчит на эту тему, что при современных способах коммуникации тоже достаточно красноречиво.
В-третьих, даже за год, что в команде нет Промеса, состав достаточно сильно поменялся – много новых людей, а те, с кем играл Промес, команду покинули – Джикия, Соболев, Селихов.
«Братуха» он будет уже только для болельщиков – и это очень красивая история, которую, возможно, и не стоит нарушать.
Квинси 33, для его позиции очень нужна скорость, а он год не тренировался в команде высокого уровня.
Но есть один нюанс. Если команду покинет Зиньковский, а сам Промес будет готов к тому, что придется доказывать и делать это через замены, это может стать вариантом на весну.
Тут вопрос в том, в какой он сейчас форме и готов ли он к тому, что даже статус в истории «Спартака» не гарантирует ему места в составе», – сказал Шалимов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.