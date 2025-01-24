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  • Самедов назвал лучшего футболиста нынешнего поколения в России

Самедов назвал лучшего футболиста нынешнего поколения в России

Александр Самедов ответил, какого российского игрока считает сильнейшим среди представителей нынешнего поколения.

«Головин – футболист номер один в стране на сегодняшний день. Всe-таки он играет на высочайшем уровне уже не первый год, играет в Лиге чемпионов, является лидером сборной России и был им, когда мы участвовали в крупных международных соревнованиях.

Поэтому он сейчас наш элитный футболист. Тут в целом всe очень просто. Головин – сильнейший футболист нынешнего поколения в России», – сказал Самедов

  • В прошлом сезоне Александр Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
  • В новом сезоне на его счету 22 игры, в которых он оформил 2+1.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1737735768
Открыл помойный бачёк). А как же отказник ?…
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