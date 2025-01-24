Самедов назвал лучшего футболиста нынешнего поколения в России

Александр Самедов ответил, какого российского игрока считает сильнейшим среди представителей нынешнего поколения.

«Головин – футболист номер один в стране на сегодняшний день. Всe-таки он играет на высочайшем уровне уже не первый год, играет в Лиге чемпионов, является лидером сборной России и был им, когда мы участвовали в крупных международных соревнованиях.

Поэтому он сейчас наш элитный футболист. Тут в целом всe очень просто. Головин – сильнейший футболист нынешнего поколения в России», – сказал Самедов