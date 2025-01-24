Новые подробности возвращения Неймара в «Сантос»

Неймар и его представители договорились о переходе нападающего в «Сантос» из «Аль-Хиляля».

Возвращение в бразильский клуб произойдет в ближайшее время – до лета ждать не придется.

Ожидается, что Неймар и его отец присоединятся к инвестиционному фонду, чтобы купить долю в «Сантосе».

Это позволит клубу дать звездному воспитаннику более выгодные условия контракта.