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Новые подробности возвращения Неймара в «Сантос»

Неймар и его представители договорились о переходе нападающего в «Сантос» из «Аль-Хиляля».

Возвращение в бразильский клуб произойдет в ближайшее время – до лета ждать не придется.

Ожидается, что Неймар и его отец присоединятся к инвестиционному фонду, чтобы купить долю в «Сантосе».

Это позволит клубу дать звездному воспитаннику более выгодные условия контракта.

  • Неймар покинул «Сантос» в 2013 году ради «Барселоны».
  • В Саудовской Аравии форвард провел всего 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: L'Equipe

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Дубина
1737738360
А как же аля-бзянит???
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Мордаванин
1737739038
самсебя не купишь никто не купится
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