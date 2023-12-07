- 3 апреля
- 23:35 Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
- 09:34 «Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
- 00:07 Определился первый финалист Кубка Германии
- 13 марта
- 14:25 В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов 3
- 6 февраля
- 10:45 «Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
- 9 января
- 16:38 Кубок Германии предложили переименовать в честь Беккенбауэра 1
- 7 декабря 2023
- 17:33 Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
- 00:48 Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вылетела от «Штутгарта» (0:2)
- 6 декабря 2023
- 22:33 Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
- 3 ноября 2023
- 22:49 Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
- 2 ноября 2023
- 08:45 Тухель отреагировал на вылет «Баварии» из Кубка Германии от клуба 3-й Бундеслиги
- 01:00 Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
- 1 ноября 2023
- 21:54 Кубок Германии. Ройс принес «Боруссии» Д победу над «Хоффенхаймом» (1:0)
- 31 октября 2023
- 23:29 Действующий обладатель Кубка Германии вылетел из турнира на стадии 1/16 финала
- 27 сентября 2023
- 09:20 Фото Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
- 26 сентября 2023
- 23:45 Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги 1
- 20:46 Трансляция «Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
- 12 августа 2023
- 23:37 Суперкубок Германии. «Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» (0:3), Кейн дебютировал на 63-й минуте 9
- 3 июня 2023
- 23:07 Кубок Германии. «Лейпциг» защитил титул, обыграв в финале «Айнтрахт» (2:0) 1
- 4 мая 2023
- 07:32 Определились финалисты Кубка Германии 1
- 20 апреля 2023
- 07:48 Текст «Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров 4
- 7 апреля 2023
- 00:21 Видео Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу 3
- 6 апреля 2023
- 13:02 «Штутгарт» прошел 4 раунда Кубка Германии с 4 разными тренерами 1
- 5 апреля 2023
- 23:43 Кубок Германии. «Боруссия» Д вылетела от команды своего бывшего тренера (0:2) 1
- 9 февраля 2023
- 08:20 Дортмундская «Боруссия» выдала лучшую серию с 2012 года 1
- 00:45 Кубок Германии. «Боруссия» Д на выезде победила «Бохум» (2:1), у Ройса решающий гол 1
- 2 февраля 2023
- 15:11 Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии 1
- 00:38 Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1) 1
- 1 февраля 2023
- 23:23 Канселу сделал ассист в первой игре за «Бавариюю», ему понадобилось 17 минут 1
- 21:49 Канселу – в основе «Баварии» на матч с «Майнцем». Игрок пришел в команду вчера 4