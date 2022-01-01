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Германия. Кубок
Футбольные стадионы
Кубок Германии 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Альянц Арена
Мюнхен
71 437
2
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
80 645
3
Бай-Арена
Леверкузен
30 210
4
Ред Булл Арена
Лейпциг
44 345
5
Фелтинс-Арена
Гельзенкиркен
61 973
6
Фольксваген
Вольфсбург
30 000
7
Дойче банк Парк
Франкфурт
51 500
8
Боруссия-Парк
Менхенгладбах
54 057
9
Рейн-Некар Арена
Зинсхайм
30 150
10
МХПАрена
Штутгарт
60 441
11
Везерстадион
Бремен
42 100
12
Европа-Парк
Фрайбург
34 700
13
Мева Арена
Майнц
34 034
14
Олимпиаштадион
Берлин
74 244
15
Рейн Энерги
Кельн
50 374
16
Аугсбург Арена
Аугсбург
30 660
17
Ан дер Альтен Ферстерай
Берлин
22 012
18
Фолькспаркштадион
Гамбург
57 000
19
Хайнц-фон-Хайден Арена
Ганновер
49 000
20
Войс-Арена
Хайденхайм-на-Бренце
15 000
21
Белленфалльтор
Дармштадт
17 500
22
Рурштадион
Бохум
31 328
23
Меркур Шпиль-Арена
Дюссельдорф
54 600
24
Миллернтор
Гамбург
29 063
25
Гольштайн-Штадион
Киль
11 386
26
Макс-Морлок-Стадион
Нюрнберг
50 000
27
Шуко Арена
Билефельд
26 600
28
Бентелер-Арена
Падерборн
15 306
29
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Фюрт
15 200
30
Фритц Вальтер
Кайзерслаутерн
43 450
31
Глюкгазштадион
Дрезден
32 066
32
Вилдпаркштадион
Карлсруэ
32 306
33
Людвигспаркштадион
Саарбрюкен
16 003
34
Айнтрахт-Стадион
Брауншвейг
23 325
35
Урсафарм-Арена
Эльверсберг
10 000
36
Донауштадион
Ульм
19 500
37
Брита-Арена
Висбаден
15 295
38
Янштадион Регенсбург
Регенсбург
15 210
39
Авнет Арена
Магдебург
30 098
40
Стадион дер Фройндшафт
Коттбус
22 450
41
Остзеештадион
Росток
30 000
42
Стадион на Хафенштрассе
Эссен
20 650
43
Спортпарк Хехенберг
Кельн
8 343
44
Сакс-Штадион
Швайнфурт
12 000
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