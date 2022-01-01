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Германия. Кубок
Футбольные тренеры
Кубок Германии 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
тен Хаг Эрик
-
2
Ковач Нико
Боруссия Д
3
Компани Венсан
Бавария
4
Хекинг Дитер
-
5
Хьюлманд Каспер
Байер
6
Хенесс Себастьян
Штутгарт
7
Сеоане Херардо
-
8
Дардаи Паль
-
9
Клозе Мирослав
Нюрнберг
10
Илцер Кристиан
Хоффенхайм
11
Шустер Дирк
Кайзерслаутерн
12
Полански Ойген
Боруссия М
13
Форте Ульрих
Арминия
14
Штрайх Кристиан
-
15
Баумгарт Штеффен
-
16
Реслер Уве
Бохум
17
Тиц Кристиан
Ганновер-96
18
Зиль Рюдигер
Саарбрюккен
19
Кляйне Томас
-
20
Кеттеман Ральф
Падерборн
21
Вагнер Сандро
-
22
Шварц Алоис
Ганза
23
Штеффен Хорст
-
24
Вагнер Винсент
Эльверсберг
25
Воллиц Клаус-Дитер
Энерги
26
Муслич Мирон
Шальке-04
27
Симонис Паул
-
28
Эйхнер Кристиан
Карлсруэ
29
Ляйтль Штефан
Герта
30
Вернер Оле
-
31
Верле Томас
Ульм 1846
32
Либеркнехт Торстен
-
33
Деринг Нильс
Веен
34
Рапп Марцель
Хольштайн
35
Хенриксен Бо
-
36
Польцин Мерлин
Гамбург
37
Кошинат Уве
Оснабрюк
38
Энохс Джо
Ян Регенсбург
39
Шмидт Франк
Хайденхайм
40
Шульц Тимо
-
41
Немет Петер
Динамо Дрезден
42
Хильдман Саша
Пройссен
43
Блессин Александер
Санкт-Паули
44
Топпмеллер Дино
Ланс
45
Кваснек Лукас
-
46
Шернинг Даниэль
Айнтрахт
47
Янссен Олаф
Виктория
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