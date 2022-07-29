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    Петер Немет

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Немет
    Команда Динамо
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 14 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2022 Динамо 0 : 1 Штутгарт
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