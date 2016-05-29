Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ульрих Форте

    Тренер
    Имя Ульрих
    Фамилия Форте
    Команда Арминия
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 30 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арминия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2022 Энгерс 1 : 7 Арминия
    19.10.2022 Штутгарт 6 : 0 Арминия
    • Читайте нас: 
    11