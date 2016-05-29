Тренер «Цюриха»: «Будем обсуждать с Кержаковым его будущее в клубе»

Главный тренер «Цюриха» Ульрих Форте пообщался с журналистами после победы в Кубке Швейцарии. Особое внимание наставник уделил вопросу, связанному с форвардом команды Александром Кержаковым, чья аренда из «Зенита» заканчивается.

«Кержаков – хороший и опытный футболист. Он здорово провел финальный матч, мог забить, но иногда так бывает, что удача не сопутствует нападающим. Что касается будущего, то здесь все будет зависеть от решения игрока. Договор аренды истекает. Впереди у нас с ним серьезный разговор», – сказал он.