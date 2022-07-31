Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ульрих Форте - статистика

    Тренер
    Имя Ульрих
    Фамилия Форте
    Команда Арминия
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 30 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арминия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2022 Энгерс 1 : 7 Арминия
    19.10.2022 Штутгарт 6 : 0 Арминия
    • Читайте нас: 