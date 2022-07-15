Бо Хенриксен
Тренер
|Имя
|Бо
|Фамилия
|Хенриксен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|7 февраля 1975
|Имя
|Бо
|Фамилия
|Хенриксен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|7 февраля 1975
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Спортинг
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала
|20.02.2023
|Виборг
|0 : 4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|23.02.2023
|Мидтьюлланд
|0 : 4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала
|27.02.2023
|Мидтьюлланд
|0 : 1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|06.03.2023
|Ольборг
|0 : 0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|12.03.2023
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мидтьюлланд
|22
|6
|6
|10
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Рандерс
|22.07.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Силькеборг
|29.07.2022
|Оденсе
|1 : 5
|Мидтьюлланд
|05.08.2022
|Люнгбю
|3 : 3
|Мидтьюлланд
|12.08.2022
|Хорсенс
|3 : 3
|Мидтьюлланд
|20.08.2022
|Мидтьюлланд
|0 : 2
|Орхус
|29.08.2022
|Брондбю
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|04.09.2022
|Мидтьюлланд
|0 : 2
|Ольборг
|11.09.2022
|Нордшелланд
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|18.09.2022
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Копенгаген
|02.10.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Виборг
|09.10.2022
|Орхус
|0 : 1
|Мидтьюлланд
|16.10.2022
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Хорсенс
|22.10.2022
|Копенгаген
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|31.10.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 2
|Оденсе
|07.11.2022
|Мидтьюлланд
|0 : 0
|Нордшелланд
|13.11.2022
|Рандерс
|0 : 0
|Мидтьюлланд
|20.02.2023
|Виборг
|0 : 4
|Мидтьюлланд
|27.02.2023
|Мидтьюлланд
|0 : 1
|Брондбю
|06.03.2023
|Ольборг
|0 : 0
|Мидтьюлланд
|12.03.2023
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Люнгбю
|19.03.2023
|Силькеборг
|0 : 0
|Мидтьюлланд