Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бо Хенриксен

    Тренер
    Имя Бо
    Фамилия Хенриксен
    Команда Мидтьюлланд
    Гражданство Дания
    Дата рождения 7 февраля 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.02.2023 Спортинг 1 : 1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала
    20.02.2023 Виборг 0 : 4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    23.02.2023 Мидтьюлланд 0 : 4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала
    27.02.2023 Мидтьюлланд 0 : 1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    06.03.2023 Ольборг 0 : 0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    12.03.2023 Мидтьюлланд 1 : 3 Люнгбю Дания. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11