Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Новости
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Кубок
Команды
Кубок Германии 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Бавария
€ 1,08 млрд
2
Боруссия Д
€ 457,95 млн
3
Байер
€ 439,75 млн
4
РБ Лейпциг
€ 425,80 млн
5
Шальке-04
€ 27,05 млн
6
Вольфсбург
€ 212,80 млн
7
Айнтрахт
€ 362,55 млн
8
Боруссия М
€ 149,85 млн
9
Хоффенхайм
€ 263,35 млн
10
Штутгарт
€ 371,40 млн
11
Вердер
€ 167,35 млн
12
Фрайбург
€ 249,60 млн
13
Майнц
€ 150,55 млн
14
Герта
€ 32,50 млн
15
Кельн
€ 134,90 млн
16
Аугсбург
€ 165,95 млн
17
Унион
€ 123,20 млн
18
Гамбург
€ 167,50 млн
19
Ганновер-96
€ 29,25 млн
20
Хайденхайм
€ 61,60 млн
21
Дармштадт
€ 22,60 млн
22
Бохум
€ 26,20 млн
23
Фортуна
€ 21 млн
24
Санкт-Паули
€ 55,60 млн
25
Нюрнберг
€ 17,95 млн
26
Хольштайн
€ 24,60 млн
27
Арминия
€ 5,65 млн
28
Падерборн
€ 23,35 млн
29
Зандхаузен
€ 200 тыс
30
Гройтер Фюрт
€ 16,95 млн
31
Кайзерслаутерн
€ 18,80 млн
32
Динамо Дрезден
€ 6,50 млн
33
Карлсруэ
€ 11,95 млн
34
Саарбрюккен
€ 4,58 млн
35
Айнтрахт
€ 12,80 млн
36
Эльверсберг
€ 18,75 млн
37
Ульм 1846
€ 1,75 млн
38
Веен
€ 2,40 млн
39
Магдебург
€ 13,20 млн
40
Ян Регенсбург
€ 2,45 млн
41
Пройссен
€ 10,60 млн
42
Айнтрахт
43
Энерги
€ 1,83 млн
44
Локомотив
45
Рот-Вайсс
€ 1,95 млн
46
Ганза
€ 2,83 млн
47
Любек
€ 300 тыс
48
Швайнфурт 05
€ 650 тыс
49
Шпортфройнде
€ 775 тыс
50
Атлас
1
2
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+