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Германия. Кубок
Футбольные арбитры
Кубок Германии 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Айтекин Дениз
Оберсбах
48
2
Цвайер Феликс
Берлин
45
3
Зиберт Даниэль
Берлин
42
4
Штилер Тобиас
Оберхаузен
45
5
Данкерт Бастиан
Росток
46
6
Дингерт Кристиан
Таллихтенберг
46
7
Иттрих Патрик
Гамбург
н/д
8
Яблонски Свен
Бремен
н/д
9
Штегеманн Саша
Нидеркассель
41
10
Экснер Флориан
Мюнстер
35
11
Швенгерс Патрик
Травемюнде
31
12
Шлагер Даниэль
Нидербюль
н/д
13
Шторкс Серен
Фелен
37
14
Браун Робин
Вупперталь
30
15
Вельц Тобиас
Висбаден
49
16
Нухум Ассад
н/д
н/д
17
Осмерс Харм
Ганновер
н/д
18
Райхель Тобиас
н/д
40
19
Бадштюбнер Флориан
Виндсбах
35
20
Хартманн Роберт
Крюгцелль
46
21
Герах Тимо
Ландау-Кейххайм
39
22
Альт Патрик
Хойсвайлер
41
23
Бранд Беньямин
Герольцхофен
н/д
24
Бахер Михаэль
Мюнхен
35
25
Кампка Роберт
Майнц
н/д
26
Веллер Феликс
Оснабрюк
31
27
Петерсен Мартин
Штутгарт
41
28
Эксузидис Леонидас
Кастроп-Рауксель
31
29
Вилленборг Франк
Оснабрюк
н/д
30
Йелленбек Маттиас
Фрайбург-им-Брайсгау
н/д
31
Михел Фабьенн
н/д
31
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