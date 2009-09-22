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    Клаус-Дитер Воллиц

    Тренер
    Имя Клаус-Дитер
    Фамилия Воллиц
    Гражданство Германия
    Дата рождения 19 июля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оснабрюк 1 0 0 1 Энерги 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2009 Кобленц 2 : 2 Энерги
    23.09.2009 Оснабрюк 3(4) : 3(2) Гамбург
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