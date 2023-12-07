Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!

«Герта» и «Гамбург» устроили голевой спектакль в кубке Германии – забили на двоих 6 мячей. Получилось строго поровну – ничья 3:3 в основное и дополнительное время. А решилось все в серии пенальти, которую выиграли хозяева поля, футболисты «Герты».

Один из участников этого матча привлек особое внимание болельщиков. На 80 минуте главный тренер «Герты» выпустил на поле 27-летнего Надера Эль-Джиндауи.

Полузащитник в тот вечер дебютировал за основной состав команды. Он играет за дубль «Герты». Но основной доход парню приносит явно не футбол. В свободное от матчей и тренировок время Эль-Джиндауи зависает в соцсетях. За жизнью блогера следят 2 миллиона подписчиков. Игрок регулярно выставляет фото из серии «моя роскошная жизнь»: блестящие виниры, дорогие костюмы, крутые тачки и все в таком духе. Ну и семейных фотографий у него тоже очень много – с женой и двумя детьми.

В матче с «Гамбургом» немец палестинского происхождения немного потерялся на поле. Чувствовалось, что ему сложно играть на таких скоростях. Зато послематчевый пенальти хавбек исполнил уверенно. Он забил и помог своей команде выйти в четвертьфинал. Заодно и подписчиков порадовал.

Фото: соцсети Надера Эль-Джиндауи.