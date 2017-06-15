В «Байере» хотят сохранить Кисслинга

Новый главный тренер «Байера» Хайко Херрлих рассчитывает на нападающего команды Штефана Кисслинга в следующем сезоне.

«В моем понимании Штефан является настоящим воплощением командного духа. Я хочу, чтобы Кисслинг остался у нас и в следующем сезоне. Скажу прямо – для меня он имеет особенное значение», – приводит слова Херрлиха Spox.

Напомним, что 33-летний футболист готов был объявить о завершении своей карьеры после окончания прошедшего чемпионата. За сезон он сыграл в 20 матчах Бундеслиги, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.