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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 18 января 2020
Аугсбург
18.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 5
Завершен
Боруссия Д
34'
Ф. Нидерлехнер
46'
М. Рихтер
55'
Ф. Нидерлехнер
49'
Ю. Брандт
59'
Э. Холанд
61'
Д. Санчо
70'
Э. Холанд
79'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Д. Байер
85'
80'
Замена
М. Дауд
️️️️
М. Ройс
79'
ГОЛ! 3:5!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
76'
Желтая карточка
Д. Рейна
Замена
Э. Левен
️️️️
Ф. Йенсен
74'
72'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
70'
ГОЛ! 3:4!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Азар
61'
ГОЛ! 3:3!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Хуммельс
59'
ГОЛ! 3:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
56'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Л. Пищек
ГОЛ! 3:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Макс
55'
49'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Т. Азар
ГОЛ! 2:0!
М. Рихтер
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Р. Варгас
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Коубек
30
Макс
6
Гаувелеув
4
Едвай
2
Лихтштайнер
8
Хедира
10
Байер
11
Варгас
97
Йенсен
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
3-2-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
15
Хуммельс
2
Хакими
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
9
Азар
8
Брандт
10
Байер
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
10
Байер
97
Йенсен
23
Левен
23
Левен
97
Йенсен
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
18
Ройс
81
Дауд
81
Дауд
18
Ройс
26
Пищек
9
Холанд
9
Холанд
26
Пищек
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
28
Андре Хан
ПВ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
28
Андре Хан
ПВ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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