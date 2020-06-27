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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 27 июня 2020
Аугсбург
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
72'
Р. Варгас
28'
Т. Вернер
82'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
87'
Замена
Т. Краусс
️️️️
Т. Адамс
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Рихтер
85'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
85'
83'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
82'
ГОЛ! 1:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Анхелиньо
82'
Замена
Д. Борковски
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Сухи
️️️️
Р. Хедира
75'
74'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Д. Ольмо
ГОЛ! 1:1!
Р. Варгас
72'
71'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
Желтая карточка
Ф. Макс
69'
Желтая карточка
Т. Едвай
67'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
А. Финнбогасон
64'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Хан
64'
Желтая карточка
А. Хан
52'
Желтая карточка
К. Груэсо
45'
+2
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Коубек
30
Макс
6
Гаувелеув
2
Удуохай
4
Едвай
8
Хедира
11
Груэсо
11
Варгас
5
Рихтер
28
Хан
27
Финнбогасон
3-3-1-2-1
38
Мвого
23
Хальстенберг
16
Конате
2
Упамекано
20
Мукиэле
10
Адамс
17
Анхелиньо
21
Айдара
20
Ольмо
10
Форсберг
11
Вернер
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
8
Хедира
17
Сухи
17
Сухи
8
Хедира
27
Финнбогасон
39
Оксфорд
39
Оксфорд
27
Финнбогасон
5
Рихтер
23
Левен
23
Левен
5
Рихтер
28
Хан
16
Кордова
16
Кордова
28
Хан
11
Вернер
25
Борковски
25
Борковски
11
Вернер
20
Ольмо
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Ольмо
10
Адамс
5
Краусс
5
Краусс
10
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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