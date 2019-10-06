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Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 06 октября 2019
Боруссия М
06.10.2019, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Аугсбург
2'
Д. Закария
8'
П. Херрманн
13'
П. Херрманн
39'
А. Плеа
83'
Б. Эмболо
80'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
ГОЛ! 5:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
П. Херрманн
83'
80'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Нидерлехнер
62'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
ГОЛ! 4:0!
А. Плеа
39'
34'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
П. Херрманн
28'
ГОЛ! 3:0!
П. Херрманн
Пас отдал
А. Плеа
13'
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
Пас отдал
А. Плеа
8'
ГОЛ! 1:0!
Д. Закария
Пас отдал
М. Тюрам
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
24
Янчке
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
8
Бенеш
7
Херрманн
14
Плеа
9
Тюрам
4-1-1-2-2
40
Коубек
2
Удуохай
4
Едвай
2
Лихтштайнер
30
Макс
8
Хедира
30
Моравек
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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