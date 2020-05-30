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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 30 мая 2020
Герта
30.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
23'
Я. Дилросун
90+3'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
ГОЛ! 2:0!
К. Пентек
Пас отдал
В. Дарида
90'
+3
Замена
Л. Клюнтер
️️️️
Я. Дилросун
90'
+1
Желтая карточка
К. Пентек
87'
81'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Н. Саренрен-Баце
75'
Желтая карточка
Д. Байер
74'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Ш. Лихтштайнер
71'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Замена
М. Леки
️️️️
В. Ибишевич
65'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Лукебакио
64'
62'
Замена
Д. Байер
️️️️
Р. Хедира
Замена
А. Майер
️️️️
П. Скьельбред
59'
46'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Э. Левен
46'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
С. Кордова
Желтая карточка
М. Миттельштадт
37'
ГОЛ! 1:0!
Я. Дилросун
23'
Желтая карточка
М. Груйич
20'
9'
Желтая карточка
Р. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
33
Джордан Торунарига
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
57
Иаго
ЛЗ
11
Карлос Груэсо
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
2
Феликс Удуохай
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
28
Боята
5
Скьельбред
22
Пекарик
8
Груйич
16
Дарида
33
Торунарига
24
Дилросун
14
Лукебакио
11
Ибишевич
4-1-2-2-1
16
Люте
11
Груэсо
17
Сухи
2
Лихтштайнер
57
Иаго
8
Хедира
2
Удуохай
23
Левен
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
16
Кордова
24
Дилросун
24
Клюнтер
24
Клюнтер
24
Дилросун
11
Ибишевич
7
Леки
7
Леки
11
Ибишевич
5
Скьельбред
10
Майер
10
Майер
5
Скьельбред
14
Лукебакио
9
Пентек
9
Пентек
14
Лукебакио
2
Лихтштайнер
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
2
Лихтштайнер
37
Саренрен-Баце
39
Тигль
39
Тигль
37
Саренрен-Баце
23
Левен
5
Рихтер
5
Рихтер
23
Левен
8
Хедира
10
Байер
10
Байер
8
Хедира
16
Кордова
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
16
Кордова
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
25
Лука Нец
ЛЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Деннис Смарш
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Герта - Аугсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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