Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 15 февраля 2020
Аугсбург
15.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
38'
Ф. Макс
51'
Я. Хаберер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
Желтая карточка
Р. Хедира
88'
87'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
В. Грифо
84'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Я. Хаберер
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
80'
Замена
Э. Левен
️️️️
А. Финнбогасон
80'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Макс
66'
59'
Желтая карточка
А. Абраши
Желтая карточка
М. Рихтер
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Я. Хаберер
Желтая карточка
Д. Байер
50'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Макс
Пас отдал
Иаго
38'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Ш. Лихтштайнер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Коубек
57
Иаго
6
Гаувелеув
4
Едвай
30
Макс
8
Хедира
2
Лихтштайнер
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
4-1-2-1-2
1
Шволов
7
Шмид
4
Кох
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
6
Абраши
32
Грифо
7
Вальдшмидт
9
Хелер
30
Макс
11
Варгас
11
Варгас
30
Макс
2
Лихтштайнер
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
2
Лихтштайнер
27
Финнбогасон
23
Левен
23
Левен
27
Финнбогасон
32
Грифо
22
Чан Хун
22
Чан Хун
32
Грифо
19
Хаберер
18
Петерсен
18
Петерсен
19
Хаберер
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Фрайбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+