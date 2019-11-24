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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 24 ноября 2019
Аугсбург
24.11.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Герта
17'
Ф. Макс
26'
С. Кордова
52'
А. Хан
79'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
ГОЛ! 4:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Макс
79'
76'
Желтая карточка
Н. Штарк
ГОЛ! 3:0!
А. Хан
Пас отдал
Р. Хедира
52'
28'
Красная карточка
Р. Ярстейн
ГОЛ! 2:0!
С. Кордова
26'
24'
Желтая карточка
М. Груйич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Макс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Герта
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Коубек
30
Макс
6
Гаувелеув
4
Едвай
32
Фрамбергер
8
Хедира
10
Байер
11
Варгас
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
16
Кордова
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
27
Вольф
28
Боята
4
Штарк
24
Клюнтер
8
Груйич
7
Миттельштадт
16
Дарида
5
Скьельбред
24
Дилросун
9
Зелке
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
28
Андре Хан
ПВ
97
Фредрик Йенсен
АП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
14
Доди Лукебакио
ПВ
8
Ондрей Дуда
АП
10
Арне Майер
ОП
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
97
Фредрик Йенсен
АП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
8
Ондрей Дуда
АП
10
Арне Майер
ОП
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Аугсбург - Герта
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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