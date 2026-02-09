Введите ваш ник на сайте
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67

09 февраля 2026 9:41
Герта - Фрайбург
10 февр. 2026, вторник 22:45 | Германия. Кубок, 1/4 финала
1.67
Герта не проиграет (1X)
10 февраля в четвертьфинале Кубка Германии берлинская «Герта» примет «Фрайбург». Это противостояние команды из Второй Бундеслиги, сделавшей кубок своим приоритетом, и представителя элиты, совмещающего еврокубки и чемпионат. Для «Герты» это шанс совершить сенсацию и пробиться в полуфинал, для «Фрайбурга» – возможность подтвердить свой статус и взять трофейный турнир серьезно.

«Герта»

Берлинский клуб, выступающий во Второй Бундеслиге, сконцентрировался на Кубке Германии, где одержал 3 победы подряд, включая разгромную (6:1). Команда демонстрирует яркую атакующую игру (1.80 гола в среднем), но при этом имеет проблемы в обороне (1.40 пропуска в среднем). «Герта» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и обладает психологическим преимуществом в домашних встречах с «Фрайбургом» (не проигрывает в 6 из 8). Их главная мотивация – вернуться в элиту через триумф в кубке.

«Фрайбург»

Команда из Бундеслиги находится в непростой ситуации, разрываясь между чемпионатом, Лигой Европы и кубком. В атаке «Фрайбург» выглядит скованно, забивая в среднем всего 0.80 гола за игру. Однако их оборона – одна из сильнейших (0.60 пропуска в среднем), что делает команду крепким и неуступчивым орешком. Общая статистика против «Герты» также в их пользу (не проигрывают в 6 из 8 встреч). Вопрос в том, насколько серьезный состав выставит «Фрайбург» в кубке.

Факты о командах:

«Герта»

  • 3 победы подряд в Кубке Германии.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Не проигрывает «Фрайбургу» дома в 6 из 8 встреч.
  • Играет во Второй Бундеслиге.

«Фрайбург»

  • Играет в Бундеслиге и Лиге Европы.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает «Герте» в 6 из 8 очных встреч.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Прогноз на матч «Герта» – «Фрайбург»

Матч представляет собой классическое кубковое противостояние: мотивированный аутсайдер против занятого фаворита. «Герта» будет играть с максимальным желанием, используя свою результативность и домашнюю поддержку. «Фрайбург», вероятно, сделает ротацию и может играть не в оптимальном составе, но их оборону пробить крайне сложно. Учитывая низкую результативность «Фрайбурга» и высокую мотивацию «Герты», наиболее вероятным исходом выглядит упорная борьба с небольшим перевесом хозяев или ничейный результат в основное время. Голами эта встреча, скорее всего, не будет изобиловать.

Рекомендованные ставки:

  • Герта не проиграет (1X) – коэффициент 1.60.
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75.

1.67
Герта не проиграет (1X)
Автор: Миронов Николай
Германия. Кубок Фрайбург Герта
18+
  • Читайте нас: 