«Рома» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.83

28 февраля 2026 9:01
Рома - Ювентус
01 мар. 2026, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
«Рома» с форой (0)
Сделать ставку

1 марта в рамках 27 тура Серии А «Рома» примет «Ювентус». Римляне идут на 4 месте с 50 очками и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. Туринцы располагаются строчкой ниже, но переживают спад: команда не выигрывает три тура подряд и заметно ухудшила игру в обороне. Встреча имеет важное турнирное значение в борьбе за топ-4.

«Рома»

«Рома» уверенно обыграла «Кремонезе» (3:0) в прошлом туре. Команда не проигрывает три матча подряд в Серии А и стабильно забивает: 8 голов за последние 5 игр. При этом оборона выглядит надежно – всего 4 пропущенных мяча на этом отрезке (в среднем 0.80 за матч). Лучший бомбардир команды Матиас Соуле отметился 7 голами в сезоне.

«Ювентус»

Туринцы уступили «Комо» (0:2) в прошлом туре и не могут победить уже три матча подряд. Команда пропускает в 4 последних турах, а за 5 последних игр допустила 14 пропущенных мячей – в среднем 2.80 за матч. При этом в атаке «Ювентус» по-прежнему опасен: 9 голов за 5 игр, лучший бомбардир Кенан Йылдыз имеет 12 мячей.

Факты о командах:

«Рома»

  • 4 место: 50 очков после 26 туров
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает менее 1 гола за игру на отрезке последних 5 матчей

«Ювентус»

  • 5 место: 46 очков после 26 туров
  • Проигрывает 3 последних гостевых матча
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает 3 последних матча

Прогноз на матч «Рома» – «Ювентус»

Текущая форма и надежность обороны говорят в пользу «Ромы». На фоне регулярных провалов в защите у «Ювентуса» хозяева способны как минимум не уступить, а при своей стабильной реализации – взять очки в домашней встрече.

Рекомендованные ставки:

  • «Рома» с форой (0) – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 2.0

1.83
«Рома» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Ювентус Рома
