1 марта в рамках 27 тура Серии А «Рома» примет «Ювентус». Римляне идут на 4 месте с 50 очками и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. Туринцы располагаются строчкой ниже, но переживают спад: команда не выигрывает три тура подряд и заметно ухудшила игру в обороне. Встреча имеет важное турнирное значение в борьбе за топ-4.

«Рома»

«Рома» уверенно обыграла «Кремонезе» (3:0) в прошлом туре. Команда не проигрывает три матча подряд в Серии А и стабильно забивает: 8 голов за последние 5 игр. При этом оборона выглядит надежно – всего 4 пропущенных мяча на этом отрезке (в среднем 0.80 за матч). Лучший бомбардир команды Матиас Соуле отметился 7 голами в сезоне.

«Ювентус»

Туринцы уступили «Комо» (0:2) в прошлом туре и не могут победить уже три матча подряд. Команда пропускает в 4 последних турах, а за 5 последних игр допустила 14 пропущенных мячей – в среднем 2.80 за матч. При этом в атаке «Ювентус» по-прежнему опасен: 9 голов за 5 игр, лучший бомбардир Кенан Йылдыз имеет 12 мячей.

Факты о командах:

«Рома»

4 место: 50 очков после 26 туров

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает менее 1 гола за игру на отрезке последних 5 матчей

«Ювентус»

5 место: 46 очков после 26 туров

Проигрывает 3 последних гостевых матча

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает 3 последних матча

Прогноз на матч «Рома» – «Ювентус»

Текущая форма и надежность обороны говорят в пользу «Ромы». На фоне регулярных провалов в защите у «Ювентуса» хозяева способны как минимум не уступить, а при своей стабильной реализации – взять очки в домашней встрече.

Рекомендованные ставки: