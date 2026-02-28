Введите ваш ник на сайте
«Касымпаша» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.68

28 февраля 2026 11:15
Касымпаша - Ризеспор
28 февр. 2026, суббота 13:30 | Турция. Суперлига, 24 тур
1.68
Обе команды забьют
28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Турции «Касымпаша» на своем поле примет «Ризеспор». Хозяева находятся в зоне риска, занимая 16 место с 20 очками, тогда как гости идут на 11 позиции с 24 баллами.

«Касымпаша»

В прошлом туре команда сумела отобрать очки у «Фенербахче» (1:1), продлив результативную серию до трех матчей подряд. Однако оборона остается уязвимой – «Касымпаша» пропускает уже 5 игр кряду. В последних 5 встречах команда забила 6 мячей и пропустила 8. Лучший бомбардир – Хабиб Гуйе (5 голов).

«Ризеспор»

«Ризеспор» уверенно обыграл «Коджаелиспор» (2:0) в последнем туре. Команда регулярно создает моменты – в 5 последних матчах забито 7 мячей. При этом защита не отличается стабильностью: пропущено 8 голов за тот же период. Лучший бомбардир – Валентин Михэилэ (5 голов).

Факты о командах:

«Касымпаша»

  • 16 место: 20 очков после 23 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах

«Ризеспор»

  • 11 место: 24 очка после 23 туров
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Ризеспор»

Обе команды подходят к игре с проблемами в обороне, но при этом стабильно отмечаются забитыми мячами. «Касымпаша» традиционно удачно играет против этого соперника, выиграв три последних очных матча, а «Ризеспор» регулярно пропускает даже в победных встречах.

С учетом текущей формы команд и их статистики результативности, можно ожидать матч с обменом голами и высокой вероятностью результативной игры.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.68
  • Тотал больше 2.5 голов

1.68
Обе команды забьют
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Ризеспор Касымпаша
28.02.2026
16:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Спартак К - Ротор
Победа «Спартака» из Костромы
28.02.2026
16:00
2.10
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор - Бешикташ
Победа «Бешикташа»
28.02.2026
17:00
1.48
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив - Пари НН
Победа «Локомотива»
28.02.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер - Хайденхайм
Обе забьют — да
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.55
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
