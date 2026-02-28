28 февраля в рамках 24 тура чемпионата Турции «Касымпаша» на своем поле примет «Ризеспор». Хозяева находятся в зоне риска, занимая 16 место с 20 очками, тогда как гости идут на 11 позиции с 24 баллами.

«Касымпаша»

В прошлом туре команда сумела отобрать очки у «Фенербахче» (1:1), продлив результативную серию до трех матчей подряд. Однако оборона остается уязвимой – «Касымпаша» пропускает уже 5 игр кряду. В последних 5 встречах команда забила 6 мячей и пропустила 8. Лучший бомбардир – Хабиб Гуйе (5 голов).

«Ризеспор»

«Ризеспор» уверенно обыграл «Коджаелиспор» (2:0) в последнем туре. Команда регулярно создает моменты – в 5 последних матчах забито 7 мячей. При этом защита не отличается стабильностью: пропущено 8 голов за тот же период. Лучший бомбардир – Валентин Михэилэ (5 голов).

Факты о командах:

«Касымпаша»

16 место: 20 очков после 23 туров

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

«Ризеспор»

11 место: 24 очка после 23 туров

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Забивает 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Ризеспор»

Обе команды подходят к игре с проблемами в обороне, но при этом стабильно отмечаются забитыми мячами. «Касымпаша» традиционно удачно играет против этого соперника, выиграв три последних очных матча, а «Ризеспор» регулярно пропускает даже в победных встречах.

С учетом текущей формы команд и их статистики результативности, можно ожидать матч с обменом голами и высокой вероятностью результативной игры.

Рекомендованные ставки: