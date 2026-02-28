Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.48

28 февраля 2026 8:58
Локомотив - Пари НН
28 февр. 2026, суббота 17:00 | Россия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа «Локомотива»
Сделать ставку

В 19-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» дома сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 28 февраля 2026 года в 17:00 по московскому времени.

«Локомотив»

Железнодорожники занимают 3-е место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 37 очков в 18 матчах чемпионата страны. Команда забила 39 голов и пропустила 23 мяча.

В рамках подготовки ко второй части сезона москвичи провели несколько матчей:

  • 21.02.2026, ЦСКА – «Локомотив» 3:2;
  • 14.02.2026, «Локомотив» – «Пюник» 1:1;
  • 14.02.2026, «Локомотив» – «Динамо Самарканд» 4:0.

«Пари НН»

Нижегородский клуб располагается на 14-й позиции с 14 очками после 18 туров. «Пари НН» забил 12 голов и пропустил 28, испытывает серьезные проблемы в обороне.

Последние результаты команды:

  • 13.02.2026, «Пари НН» – «Тобол Костанай» 2:1;
  • 07.02.2026, «Пари НН» – «Енисей» 0:0;
  • 07.02.2026, «Торпедо» – «Пари НН» 4:2.

Очные встречи

В последних матчах чемпионата между командами были зафиксированы следующие результаты:

  • 02.08.2025, «Пари НН» – «Локомотив» 2:3;
  • 9.04.2025, «Локомотив» – «Пари НН» 3:0;
  • 22.09.2024, «Пари НН» – «Локомотив» 1:3.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН»

«Локомотив» ведет борьбу за чемпионство и показывает результативный футбол. Команда стабильно набирает очки и уверенно действует в атаке. «Пари НН» же находится в нижней части таблицы и испытывает проблемы в обороне, особенно в выездных матчах.

Наш прогноз – победа «Локомотива». Коэффициент на этот вариант пари составляет 1.48.

1.48
Победа «Локомотива»
Автор: Бестужев Павел
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив
18+
