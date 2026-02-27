28 февраля в рамках 28 тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Сандерленд». Хозяева ведут борьбу за верхнюю половину таблицы и находятся в хорошей форме, тогда как гости переживают спад результатов и подходят к игре с серией поражений. Матч может иметь важное значение для распределения мест в середине турнирной таблицы.

«Борнмут»

После 27 туров «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 8 место. Команда не проигрывает в семи матчах подряд в чемпионате и демонстрирует стабильную игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за последние пять встреч. За этот же период «Борнмут» забил 8 голов, регулярно создавая моменты у ворот соперников.

«Сандерленд»

«Сандерленд» занимает 12 место с 36 очками. Команда проиграла три последних матча в чемпионате и пропускает на этом отрезке в каждой игре. В последних пяти встречах «Сандерленд» забил 5 голов, но пропустил 7, что указывает на нестабильность в оборонительных действиях.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Сандерленд»

Текущая форма команд говорит в пользу хозяев. «Борнмут» стабилен в обороне и регулярно набирает очки, тогда как «Сандерленд» испытывает проблемы в защите и подходит к игре после серии поражений. С учетом домашнего фактора и текущей динамики результатов, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Рекомендованные ставки: