28 февраля в рамках 28 тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Сандерленд». Хозяева ведут борьбу за верхнюю половину таблицы и находятся в хорошей форме, тогда как гости переживают спад результатов и подходят к игре с серией поражений. Матч может иметь важное значение для распределения мест в середине турнирной таблицы.
«Борнмут»
После 27 туров «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 8 место. Команда не проигрывает в семи матчах подряд в чемпионате и демонстрирует стабильную игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за последние пять встреч. За этот же период «Борнмут» забил 8 голов, регулярно создавая моменты у ворот соперников.
«Сандерленд»
«Сандерленд» занимает 12 место с 36 очками. Команда проиграла три последних матча в чемпионате и пропускает на этом отрезке в каждой игре. В последних пяти встречах «Сандерленд» забил 5 голов, но пропустил 7, что указывает на нестабильность в оборонительных действиях.
Факты о командах:
«Борнмут»
- 38 очков после 27 туров
- Не проигрывает в 7 последних матчах
- 4 пропущенных мяча за последние 5 матчей
- 8 забитых мячей за последние 5 матчей
«Сандерленд»
- 36 очков после 27 туров
- Проигрывает в 3 последних матчах
- Пропускает в 3 матчах подряд
- 7 пропущенных мячей за последние 5 матчей
Прогноз на матч «Борнмут» – «Сандерленд»
Текущая форма команд говорит в пользу хозяев. «Борнмут» стабилен в обороне и регулярно набирает очки, тогда как «Сандерленд» испытывает проблемы в защите и подходит к игре после серии поражений. С учетом домашнего фактора и текущей динамики результатов, хозяева имеют хорошие шансы на победу.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Борнмута» – коэффициент 1.78
- Фора «Борнмута» (-1)