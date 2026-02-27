Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.78

27 февраля 2026 8:10
Борнмут - Сандерленд
28 февр. 2026, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Борнмута»
Сделать ставку

28 февраля в рамках 28 тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Сандерленд». Хозяева ведут борьбу за верхнюю половину таблицы и находятся в хорошей форме, тогда как гости переживают спад результатов и подходят к игре с серией поражений. Матч может иметь важное значение для распределения мест в середине турнирной таблицы.

«Борнмут»

После 27 туров «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 8 место. Команда не проигрывает в семи матчах подряд в чемпионате и демонстрирует стабильную игру в обороне – всего 4 пропущенных мяча за последние пять встреч. За этот же период «Борнмут» забил 8 голов, регулярно создавая моменты у ворот соперников.

«Сандерленд»

«Сандерленд» занимает 12 место с 36 очками. Команда проиграла три последних матча в чемпионате и пропускает на этом отрезке в каждой игре. В последних пяти встречах «Сандерленд» забил 5 голов, но пропустил 7, что указывает на нестабильность в оборонительных действиях.

Факты о командах:

«Борнмут»

  • 38 очков после 27 туров
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • 4 пропущенных мяча за последние 5 матчей
  • 8 забитых мячей за последние 5 матчей

«Сандерленд»

  • 36 очков после 27 туров
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 7 пропущенных мячей за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Борнмут» – «Сандерленд»

Текущая форма команд говорит в пользу хозяев. «Борнмут» стабилен в обороне и регулярно набирает очки, тогда как «Сандерленд» испытывает проблемы в защите и подходит к игре после серии поражений. С учетом домашнего фактора и текущей динамики результатов, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Борнмута» – коэффициент 1.78
  • Фора «Борнмута» (-1)

1.78
Победа «Борнмута»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Сандерленд Борнмут
