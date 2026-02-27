28 февраля в 22-м туре Первой лиги сыграют «Сокол» и «Челябинск». Матч в Саратове начнется в 13:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана с 16 очками занимает предпоследнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 2 победы, 10 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 10:22.

Последние результаты:

21.02.26 «Сокол» – «Тюмень» – 5:2;

24.01.26 «Сокол» – КДВ – 1:1;

29.11.25 «Сокол» – СКА Хабаровск – 0:2.

«Челябинск»

«Челябинск» набрал 32 очка и занимает 6-е место. Подопечные Романа Пилипчука добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 27:20.

Предыдущие результаты:

20.02.26 «Челябинск» – «Родина» – 1:0;

20.02.26 «Челябинск» – «Зенит-2» – 2:1;

13.02.26 «Челябинск» – КАМАЗ – 2:7.

Очные встречи

23.08.25 «Челябинск» – «Сокол» – 3:1;

05.03.20 «Сокол» – «Челябинск» – 2:1;

06.03.19 «Сокол» – «Челябинск» – 3:1.

Прогноз на матч «Сокол» – «Челябинск»

«Челябинск» выдал активное межсезонье – сразу 9 контрольных матчей. «Сокол» был менее активным (5 встреч), зато запомнился уникальной победой над любительской «Жемчужиной» – 16:0. Однако делаем скидку на уровень соперника и вспоминаем, что саратовцы забили лишь 10 голов в 21 туре – это худшее нападение Первой лиги.