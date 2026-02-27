27 февраля 2026 15:00
Сокол - Челябинск
28 февр. 2026, суббота 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 22 турПерейти в онлайн матча
28 февраля в 22-м туре Первой лиги сыграют «Сокол» и «Челябинск». Матч в Саратове начнется в 13:00 (мск).
«Сокол»
Команда Младена Кашчелана с 16 очками занимает предпоследнее место в Первой лиге. «Сокол» добыл 2 победы, 10 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 10:22.
Последние результаты:
- 21.02.26 «Сокол» – «Тюмень» – 5:2;
- 24.01.26 «Сокол» – КДВ – 1:1;
- 29.11.25 «Сокол» – СКА Хабаровск – 0:2.
«Челябинск»
«Челябинск» набрал 32 очка и занимает 6-е место. Подопечные Романа Пилипчука добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 27:20.
Предыдущие результаты:
- 20.02.26 «Челябинск» – «Родина» – 1:0;
- 20.02.26 «Челябинск» – «Зенит-2» – 2:1;
- 13.02.26 «Челябинск» – КАМАЗ – 2:7.
Очные встречи
- 23.08.25 «Челябинск» – «Сокол» – 3:1;
- 05.03.20 «Сокол» – «Челябинск» – 2:1;
- 06.03.19 «Сокол» – «Челябинск» – 3:1.
Прогноз на матч «Сокол» – «Челябинск»
«Челябинск» выдал активное межсезонье – сразу 9 контрольных матчей. «Сокол» был менее активным (5 встреч), зато запомнился уникальной победой над любительской «Жемчужиной» – 16:0. Однако делаем скидку на уровень соперника и вспоминаем, что саратовцы забили лишь 10 голов в 21 туре – это худшее нападение Первой лиги.
- Прогноз – ТМ (2,0) с кф. 1.67.
- Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 6.00.