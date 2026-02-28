Введите ваш ник на сайте
«Марсель» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 2.65

28 февраля 2026 9:09
Марсель - Лион
01 мар. 2026, воскресенье 22:45 | Франция. Лига 1, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
«Лион» с форой (0)
Сделать ставку

1 марта в 24 туре Лиги 1 «Марсель» примет «Лион». Это прямая битва команд из верхней части таблицы: хозяева идут четвертыми с 40 очками, гости занимают третье место с 45 очками. При этом текущая форма соперников контрастная: «Марсель» затянул серию без побед, а «Лион» выглядит более собранно и стабильно набирает очки.

«Марсель»

Команда держится в топ-4, но в чемпионате у нее спад: «Марсель» не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1, а в прошлом туре проиграл «Бресту» 0:2. Главная опора в атаке – Мэйсон Гринвуд (23 гола в 34 матчах), и даже на фоне проблем хозяева продолжают создавать моменты: 7 забитых за 5 последних игр. Ключевая проблема – оборона: 11 пропущенных за тот же отрезок и серия из 7 матчей с пропущенными мячами в Лиге 1. В среднем по последним 5 играм это 2.20 пропущенного за матч – слишком много для команды, которая борется за еврокубки.

«Лион»

«Лион» идет третьим и в целом выглядит надежнее по балансу игры. Даже после поражения от «Страсбура» 1:3 команда сохраняет важную тенденцию: в 8 последних матчах Лиги 1 «Лион» обязательно забивает, а общая серия с голами достигла 14 игр подряд. При этом защита на дистанции последнего отрезка выглядит крепко: всего 3 пропущенных в 5 матчах (0.60 в среднем). В атаке команда держит хороший темп – 7 голов за 5 игр, а лучшим бомбардиром остается Павел Шулц (13 в 31).

Факты о командах:

«Марсель»

  • 4 место: 40 очков после 23 туров
  • Не выигрывает в 4 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 7 матчах Лиги 1 подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Дома не проигрывает в 8 из 9 последних матчей чемпионата
  • Гринвуд – 23 гола в 34 матчах

«Лион»

  • 3 место: 45 очков после 23 туров
  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 матчей)
  • В 8 последних матчах Лиги 1 обязательно забивает

Прогноз на матч «Марсель» – «Лион»

Матч выглядит как столкновение домашней устойчивости «Марселя» и более ровной формы «Лиона». Хозяева даже в кризисных отрезках остаются опасными впереди, но их оборона сейчас дает слишком много – серия с пропущенными и 11 мячей за 5 игр наглядно это подтверждают. «Лион», в свою очередь, почти всегда находит свой гол и при этом на последнем отрезке пропускает заметно меньше.

Отдельный аргумент в пользу осторожного выбора – личные тенденции: «Марсель» дома выигрывал у «Лиона» в трех последних очных матчах, но нынешнее качество игры в защите у хозяев не позволяет переоценивать этот фактор. Более логично ждать результативный матч и сценарий, при котором гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки:

  • «Лион» с форой (0) – коэффициент 2.65
  • Тотал больше 2.5

2.65
«Лион» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Лион Марсель
18+
  18+ 