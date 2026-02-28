Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.55

28 февраля 2026 9:58
Жирона - Сельта
01 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
«Сельта» не проиграет (Х2)
Сделать ставку

1 марта в 26 туре Ла Лиги «Жирона» примет «Сельту». Хозяева идут в середине таблицы (11 место, 30 очков), но набрали ход и не проигрывают три тура подряд. «Сельта» поднимается в еврокубковой зоне (6 место, 37 очков) и подходит к встрече на серии из трех побед, при этом команда регулярно забивает и в чемпионате, и в еврокубках. По очным встречам важный штрих: три последних матча между соперниками завершались вничью, что добавляет интриги и намекает на плотный сценарий.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом туре сыграла 2:2 с «Алавесом» и продлила серию без поражений до трех матчей. В атаке команда выглядит ровно: забивает в трех последних турах, а по последним пяти играм держит темп 1.20 гола за матч. При этом оборона не дает стабильности – пропущенные есть в пяти последних встречах чемпионата, и в среднем это 1.20 гола за игру. На своем поле «Жирона» способна навязать темп и играть первым номером, но цена ошибок у своих ворот остается высокой.

«Сельта»

«Сельта» после победы над «Мальоркой» (2:0) закрепилась на 6 месте и набрала уверенность: по данным формы команда выиграла три последних матча. Атака работает стабильно – «Сельта» забивает в трех последних турах Ла Лиги, а в среднем по пяти играм выходит 1.60 гола за матч. При этом в обороне показатели аккуратнее, чем у соперника: 5 пропущенных за последние 5 встреч (в среднем 1.00). С учетом турнирного положения и текущей серии гости выглядят чуть убедительнее по структуре игры.

Факты о командах:

«Жирона»

  • 11 место: 30 очков после 25 туров
  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 3 последних турах
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Три последних очных встречи с «Сельтой» завершались вничью
  • Забивает «Сельте» в 6 последних матчах против этого соперника

«Сельта»

  • 6 место: 37 очков после 25 туров
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Жироне» в 3 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «Жирона» – «Сельта»

По текущей форме «Сельта» выглядит чуть стабильнее: серия побед, более цельная оборона и понятный темп в атаке. Но «Жирона» дома цепкая, регулярно забивает, а очные встречи часто уходят в ничью – это делает сценарий близким и аккуратным по риску. Логика матча ведет к тому, что гости как минимум не должны проиграть, а обмен голами выглядит реалистично: обе команды набирают свои моменты, при этом у «Жироны» серия с пропущенными в чемпионате.

Рекомендованные ставки:

  • «Сельта» не проиграет (Х2) – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.0

1.55
«Сельта» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Сельта Жирона
18+
  • Читайте нас: 